Дезертир з Харкова організував схему для втечі до Європи – ДБР

Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань заявило про викриття та блокування незаконного каналу виїзду військовослужбовців до Європи, організатором називають дезертира з Харкова.

За даними слідства, у квітні 2024 року фігурант самовільно залишив місце служби та переїхав до Дніпра, де розробив схему незаконного заробітку на знайомих військовозобов'язаних, що хотіли виїхати за межі України.

Правоохоронці зауважують, що така "допомога" з виїзду до Європи коштувала 7000 євро.

ДБР так описує схему: фігурант передав клієнту незаповнені бланки на відрядження з печатками одного із правоохоронних органів, той вписав свої дані й безперешкодно дістався до Чернівців, де його зустрів спільник організатора – місцевий правоохоронець.

Після отримання повної суми той повідомив шукачу, що кордон необхідно буде перетнути поза офіційними пунктами пропуску, а також радив взяти з собою термос із гарячим чаєм, щоб не замерзнути під час очікування слушної нагоди перейти кордон непомітно для патрулів, додає відомство.

Правоохоронці акцентують, що їм вдалося оперативно викрити схему та вилучити 17 копій паспортів потенційних клієнтів під час обшуків у машинах фігурантів. Усі отримані дані досліджуються у межах кримінальної справи.

Першому фігуранту повідомили про підозру у дезертирстві та незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Максимально йому загрожує 12 років тюрми.

Дії другого фігуранта кваліфікували за цією самою статтею про незаконне переправлення осіб. Найбільше можливе покарання – дев'ять років ув'язнення. В обох випадках санкція статті передбачає конфіскацію майна. Також фігурантів можуть позбавити права обіймати певні посади на три роки.

Фото: ДБР

Фото: ДБР

Фото: ДБР