Дезертир из Харькова организовал схему побега в Европу – ГБР

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований заявило о разоблачении и блокировании незаконного канала выезда военнослужащих в Европу, организатором называют дезертира из Харькова.

По данным следствия, в апреле 2024 года фигурант самовольно покинул место службы и переехал в Днепр, где разработал схему незаконного заработка на знакомых военнообязанных, которые хотели выехать за пределы Украины.

Правоохранители отмечают, что такая "помощь" по выезду в Европу стоила 7000 евро.

ГБР так описывает схему: фигурант передал клиенту незаполненные бланки на командировку с печатями одного из правоохранительных органов, тот вписал свои данные и беспрепятственно добрался до Черновцов, где его встретил сообщник организатора – местный правоохранитель.

После получения полной суммы тот сообщил искателю, что границу необходимо будет пересечь вне официальных пунктов пропуска, а также советовал взять с собой термос с горячим чаем, чтобы не замерзнуть во время ожидания удобного случая перейти границу незаметно для патрулей, добавляет ведомство.

Стражи порядка акцентируют, что им удалось оперативно разоблачить схему и изъять 17 копий паспортов потенциальных клиентов во время обысков в машинах фигурантов. Все полученные данные исследуются в рамках уголовного дела.

Первому фигуранту сообщили о подозрении в дезертирстве и незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Максимально ему грозит 12 лет тюрьмы.

Действия второго фигуранта квалифицировали по этой же статье о незаконной переправке лиц. Самое строгое возможное наказание – девять лет заключения. В обоих случаях санкция статьи предусматривает конфискацию имущества. Также фигурантов могут лишить права занимать определенные должности на три года.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР