ГБР: В харьковском ТЦК заблокировали новую схему уклонения от мобилизации

Желающим уклониться от службы предлагали официально перевестись на учет в нужный ТЦК

Задержанный (Фото: Государственное бюро расследований)

Сотрудники Государственного бюро расследований заблокировали очередную схему уклонения от мобилизации из-за якобы смены места жительства в одном из Территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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По данным правоохранителей, желающим уклониться от службы предлагали официально перевестись на учет в определенный ТЦК якобы из-за смены места жительства.

Для этого даже не нужно было ходить в военкомат, ведь все документы заполнялись без присутствия "клиента". Далее мужчинам каждый месяц выдавали повестки, с которыми можно было свободно передвигаться по городу.

За перевод в нужный ТЦК и ежемесячную выдачу соответствующих повесток военнообязанный должен был заплатить 70 000 грн.

Сотрудники ГБР задержали посредника, которого организаторы направили получить деньги от очередного военнообязанного. Этот человек тоже уклонялся от службы с помощью такой же схемы.

Ему объявили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством. Подозреваемому грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Проверяются действия работников ТЦК, в частности руководящего звена. Проведен ряд обысков, в том числе в терцентре комплектования. Изъяты документы на новых "клиентов", которые изучаются.

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР

Фото: ГБР