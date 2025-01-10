Схемы для уклонистов. По всем областям Украины проходят 600 одновременных обысков – видео
Национальная полиция проводит масштабные отработки по всей стране, чтобы выявить причастных к организации незаконных каналов переправки мужчин через границу. Правоохранители опубликовали видео.
Отмечается, что более 600 обысков проводят оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции.
"И это только первый этап спецоперации по перекрытию каналов вывоза мужчин призывного возраста за границу. Речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска", – сообщили правоохранители.
По имеющимся данным, этими маршрутами дельцы посодействовали в пересечении сотням военнообязанных. Мероприятия проводятся по всем областям Украины.
Детали спецоперации обещают обнародовать после завершения всех следственных действий.
- Государственное бюро расследований за 2024 год разоблачило 120 должностных лиц ТЦК и МСЭК, незаконно переправлявших украинцев за границу. Были расследованы 287 связанных с этим дел.
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