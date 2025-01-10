Національна поліція проводить масштабні відпрацювання по всій країні, щоб виявити причетних до організації незаконних каналів переправлення чоловіків через кордон. Правоохоронці опублікували відео.

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Зазначається, що понад 600 одночасних обшуків проводять оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції.

"І це тільки перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон. Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску", – повідомили правоохоронці.

За наявними даними, цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних. Заходи тривають у всіх областях України.

Деталі спецоперації обіцяють оприлюднити після завершення усіх слідчих дій.

Державне бюро розслідувань за 2024 рік викрило 120 посадовців ТЦК і МСЕК, які незаконно переправляли українців за кордон. Було розслідувано 287 пов'язаних з цим справ.

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