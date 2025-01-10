Схеми для ухилянтів. У всіх областях України проходять 600 одночасних обшуків – відео
Національна поліція проводить масштабні відпрацювання по всій країні, щоб виявити причетних до організації незаконних каналів переправлення чоловіків через кордон. Правоохоронці опублікували відео.
Зазначається, що понад 600 одночасних обшуків проводять оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції.
"І це тільки перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків призовного віку за кордон. Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску", – повідомили правоохоронці.
За наявними даними, цими маршрутами ділки посприяли в перетині сотням військовозобов’язаних. Заходи тривають у всіх областях України.
Деталі спецоперації обіцяють оприлюднити після завершення усіх слідчих дій.
- Державне бюро розслідувань за 2024 рік викрило 120 посадовців ТЦК і МСЕК, які незаконно переправляли українців за кордон. Було розслідувано 287 пов'язаних з цим справ.
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