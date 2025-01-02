Ліквідація МСЕК. Шмигаль заявив, що новим командам лікарів передали 40 000 справ

Ці справи розглянуть у першому кварталі 2025 року, повідомив прем'єр

Денис Шмигаль (Фото: пресслужба Кабміну)

З 1 січня в Україні розпочалась реформа медико-соціальних експертних комісій, що триватиме та буде удосконалюватись протягом 2025 року. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, з 1 січня МСЕК припинили свою діяльність. На зміну запроваджується оцінювання повсякденного функціонування особи, яке проводять експертні команди з лікарів-практиків у багатопрофільних лікарнях.

Шмигаль зазначив, що оцінювання може бути очне, заочне, дистанційне або за місцем перебування чи лікування. Вся інформація буде фіксуватися в електронній системі.

Уже визначено 291 заклад охорони здоров’я, де сформовано 1476 експертних команд із понад 5000 лікарів-практиків.

Станом на вечір 1 січня командам передано понад 40 000 справ, розгляд яких затримали у МСЕК. Ці справи розглянуть у першому кварталі 2025 року. Запущено електронну систему й оцифровано понад 30 000 справ, уточнив прем’єр.

Шмигаль вважає, що реформа МСЕК – це не лише зміна застарілої системи, а й початок процесу трансформації державної підтримки, яка має допомогти людині повернутись до максимально можливого активного та повноцінного життя.