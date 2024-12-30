Зеленський підписав закон про ліквідацію МСЕК

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підписав урядовий закон про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 2025 року. Про це йдеться у картці закону №12178, оприлюдненій на сайті Верховної Ради.

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24 грудня закон віддали президенту на підпис. А у понеділок, 30 грудня, документ повернули з підписом Зеленського.

Законом передбачено, що МСЕК замінять експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Комісії будуть створені у кластерних і надкластерних медичних закладах.

Передбачається, що закон замінить застарілу систему МСЕК. Це має зробити процес встановлення інвалідності простішим і прозорішим, зокрема забезпечити механізми для оскарження рішень.

19 грудня відповідний закон ухвалила Верховна Рада. Ініціативу підтримали 259 парламентарів.

22 жовтня 2024 року Зеленський повідомив про проведення засідання РНБО – ухвалено рішення, яке передбачає ліквідацію МСЕК із 31 грудня 2024 року.

16 грудня Міністерство охорони здоров’я повідомило, що визначило перелік закладів з експертними командами на заміну системі МСЕК.