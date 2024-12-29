Майже дві сотні рішень МСЕК про інвалідність вже скасовано – Віктор Ляшко
Правоохоронці передали міністерству охорони здоров'я понад 2000 справ про можливі фальшиві інвалідності, видані медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК), вже скасовано майже 200 таких рішень. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив глава відомства Віктор Ляшко.
Міністр розповів, що вже перевірили близько 1000 випадків. У 188 людей рішення про інвалідність скасували. Ще 388 осіб направили на повторну перевірку, щоб з'ясувати, чи справді їхній стан відповідає рішенню МСЕК.
"Цей процес показує, що все рано чи пізно стає явним і потрібно працювати згідно з нормативними актами, які визначені урядом та Міністерством охорони здоров'я. Тому я закликаю лікарів в експертних групах працювати виключно у правовому полі", – сказав Ляшко.
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