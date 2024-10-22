МСЕК ліквідують до кінця року – Верховній Раді та МОЗ доручили розробити законопроєкт

Також планується цифровізація та перегляд "необґрунтованих рішень" щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань

Засідання РНБО (Скриншот із відео)

Президент Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ради національної безпеки щодо ситуації з медико-соціальними експертними комісіями й зловживань чиновників з отриманням інвалідності. Згодом з'явився указ голови держави, який ввів у дію рішення РНБО й передбачає ліквідацію системи МСЕК.

РНБО доручило Верховній Раді спільно з Міністерством охорони здоров’я розробити й внести на розгляд парламенту законопроєкт, який зокрема передбачає ліквідацію МСЕК із 31 грудня 2024 року. Загалом документ має бути присвячений реформі медико-соціальної експертизи в Україні

"РНБО визначила перелік рішень, які повернуть справедливість. Затвердив їх указом", – написав президент.

Зокрема йдеться про цифровізацію процесів проходження всіх етапів МСЕК, реальну перевірку декларацій членів комісій, перевірку й перегляд "необґрунтованих рішень" щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань.

Також Зеленський анонсував законодавчі зміни для "невідкладного реформування" системи медико-соціальної експертизи в Україні, а також перегляду системи й механізму нарахувань пенсійних виплат чиновникам державних органів.

Водночас президент додав: "Але вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною".

Голова держави доручив прем'єру Денису Шмигалю "розв’язати проблему" на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств, і зазначив, що потрібні кадрові рішення.

На засіданні заслухали доповіді очільника Служби безпеки України Василя Малюка та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо перевірок і розслідування кримінальних правопорушень.

Зеленський зауважив, що було встановлено "багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців".

Щодо кроків на урядовому рівні доповідали прем'єр, міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко та міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Окремо на РНБО розглянули ситуацію в системі органів прокуратури – доповідав генпрокурор Андрій Костін. За результатами засідання Зеленський заявив, що необхідна політична відповідальність чиновника – той згодом повідомив, що звільняється.

Очільник СБУ повідомив, що у 2024 році 64 посадовці МСЕК отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще дев'ятеро осіб засуджені.