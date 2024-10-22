Малюк: 64 посадовці МСЕК отримали підозри, скасовано тисячі довідок про інвалідність

Очільник СБУ розповів, що посадовці МСЕК в деяких регіонах об'єднувалися в групи, аби допомагати чоловікам ухилятися від служби

Василь Малюк (Фото: СБУ)

У 2024 році 64 посадовці медико-соціальної експертної комісії отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще дев'ятеро осіб засуджені, повідомив голова Служби безпеки Василь Малюк. За його словами, також скасовано 4106 висновків про інвалідність.

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Малюк розповів, що СБУ викрила та припинила діяльність восьми організованих злочинних угруповань (ОЗУ), до яких входили представники МСЕК з різних регіонів.

Він повідомив, що у Харківській області СБУ викрила угруповання з 13 членів обласного МСЕК. Посадовці продавали чоловікам, які не хотіли служити в Збройних Силах, підроблені меддовідки для зняття з військового обліку за станом здоров’я. Під час обшуків у них вилучили понад $650 000.

У Ровенській області викрито ще 29 представників МСЕК і лікарсько-консультативних комісій. Їх підозрюють у тому, що допомагали військовозобов’язаним чоловікам ухилятися від мобілізації. Згідно з матеріалами справи підозрювані оформлювали фіктивні історії хвороб і призначали групи інвалідності. На цьому вдалося заробити понад $350 000.

У Миколаєві викрили очільницю обласної МСЕК та виявили в неї понад $450 000, колекцію золотих виробів і три незадекларовані квартири в Одесі. Більша частина майна була переписана на сина, у якого, як стверджують в СБУ, є російське громадянство.

На Закарпатті СБУ викрила також керівницю обласної МСЕК і трьох її "спільників". Як стверджується, за різні суми вони допомагали чоловікам оформлювати інвалідність, щоб зняти себе з військового обліку.

Наразі СБУ перевіряє факти отримання підробної інвалідності 2400 посадовців. За словами Малюка, СБУ тісно співпрацює з Міністерством охорони здоров'я, Нацполіцією та Державним бюро розслідувань.

"Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам", — підкреслив Малюк.