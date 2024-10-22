Малюк: 64 посадовці МСЕК отримали підозри, скасовано тисячі довідок про інвалідність
У 2024 році 64 посадовці медико-соціальної експертної комісії отримали підозри у вчиненні злочинів, а ще дев'ятеро осіб засуджені, повідомив голова Служби безпеки Василь Малюк. За його словами, також скасовано 4106 висновків про інвалідність.
Малюк розповів, що СБУ викрила та припинила діяльність восьми організованих злочинних угруповань (ОЗУ), до яких входили представники МСЕК з різних регіонів.
Він повідомив, що у Харківській області СБУ викрила угруповання з 13 членів обласного МСЕК. Посадовці продавали чоловікам, які не хотіли служити в Збройних Силах, підроблені меддовідки для зняття з військового обліку за станом здоров’я. Під час обшуків у них вилучили понад $650 000.
У Ровенській області викрито ще 29 представників МСЕК і лікарсько-консультативних комісій. Їх підозрюють у тому, що допомагали військовозобов’язаним чоловікам ухилятися від мобілізації. Згідно з матеріалами справи підозрювані оформлювали фіктивні історії хвороб і призначали групи інвалідності. На цьому вдалося заробити понад $350 000.
У Миколаєві викрили очільницю обласної МСЕК та виявили в неї понад $450 000, колекцію золотих виробів і три незадекларовані квартири в Одесі. Більша частина майна була переписана на сина, у якого, як стверджують в СБУ, є російське громадянство.
На Закарпатті СБУ викрила також керівницю обласної МСЕК і трьох її "спільників". Як стверджується, за різні суми вони допомагали чоловікам оформлювати інвалідність, щоб зняти себе з військового обліку.
Наразі СБУ перевіряє факти отримання підробної інвалідності 2400 посадовців. За словами Малюка, СБУ тісно співпрацює з Міністерством охорони здоров'я, Нацполіцією та Державним бюро розслідувань.
"Вже маємо результати і будемо надалі максимально жорстко протидіяти подібним ганебним явищам", — підкреслив Малюк.
- 3-4 жовтня відбулися обшуки в оселі очільниці Хмельницької МСЕК та її родичів – там знайшли майже $6 млн у різній валюті, а на її робочому місці виявили $100 000, сфальсифіковані медичні документи та списки ухилянтів із прізвищами та фіктивними діагнозами.
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