Корупція у МСЕК. Зеленський анонсував системне, кадрове і процесуальне реагування
Будуть системне, кадрове та процесуальне реагування на корупцію в Медико-соціальних експертних комісіях, які призначають інвалідність. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, 21 жовтня відбулися необхідні підготовчі наради перед засіданням Ради національної безпеки й оборони щодо роботи МСЕК.
"Багато нових деталей. На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК. Будуть і системне, і кадрове, і процесуальне реагування", – заявив Зеленський.
Напередодні президент сказав, що чекає від правоохоронних органів рішень після оприлюднення інформації про те, що десятки прокурорів Хмельницької області отримали інвалідність.
- 16 жовтня Бутусов оприлюднив розслідування, в якому стверджує, що 49 прокурорів Хмельницької області виявились інвалідами другої групи – згідно з рішенням головної лікарки МСЕК Крупи, яку підозрюють в незаконному збагаченні.
- Того самого дня Костін підписав наказ про проведення службового розслідування. А 17 жовтня він звільнив керівника Хмельницької обласної прокуратури Олійника.