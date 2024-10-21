Корупція у МСЕК. Зеленський анонсував системне, кадрове і процесуальне реагування

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Будуть системне, кадрове та процесуальне реагування на корупцію в Медико-соціальних експертних комісіях, які призначають інвалідність. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, 21 жовтня відбулися необхідні підготовчі наради перед засіданням Ради національної безпеки й оборони щодо роботи МСЕК.

"Багато нових деталей. На жаль, сотні епізодів порушень на різному рівні через нечесну роботу МСЕК. Будуть і системне, і кадрове, і процесуальне реагування", – заявив Зеленський.

Напередодні президент сказав, що чекає від правоохоронних органів рішень після оприлюднення інформації про те, що десятки прокурорів Хмельницької області отримали інвалідність.