Коррупция в МСЭК. Зеленский анонсировал системное, кадровое и процессуальное реагирование

21 октября прошли подготовительные совещания перед заседанием СНБО по работе МСЭК

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Будут системное, кадровое и процессуальное реагирование на коррупцию в Медико-социальных экспертных комиссиях, назначающих инвалидность. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, 21 октября прошли необходимые подготовительные совещания перед заседанием Совета национальной безопасности и обороны по работе МСЭК.

"Много новых деталей. К сожалению, сотни эпизодов нарушений на разном уровне из-за нечестной работы МСЭК. Будут и системное, и кадровое, и процессуальное реагирование", – заявил Зеленский.

Накануне президент сказал, что ждет от правоохранительных органов решений после публикации информации о том, что десятки прокуроров Хмельницкой области получили инвалидность.