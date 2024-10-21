Коррупция в МСЭК. Зеленский анонсировал системное, кадровое и процессуальное реагирование
Будут системное, кадровое и процессуальное реагирование на коррупцию в Медико-социальных экспертных комиссиях, назначающих инвалидность. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
По его словам, 21 октября прошли необходимые подготовительные совещания перед заседанием Совета национальной безопасности и обороны по работе МСЭК.
"Много новых деталей. К сожалению, сотни эпизодов нарушений на разном уровне из-за нечестной работы МСЭК. Будут и системное, и кадровое, и процессуальное реагирование", – заявил Зеленский.
Накануне президент сказал, что ждет от правоохранительных органов решений после публикации информации о том, что десятки прокуроров Хмельницкой области получили инвалидность.
- 16 октября Бутусов обнародовал расследование, в котором утверждает, что 49 прокуроров Хмельницкой области оказались инвалидами второй группы – согласно решению главного врача МСЭК Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении.
- В тот же день Костин подписал приказ о проведении служебного расследования. А 17 октября он уволил руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Олейника.