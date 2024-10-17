ОГП: Глава Хмельницкой прокуратуры Олейник уволен после скандала с инвалидностью

Олейник заявил в сети, что инвалидность получил еще около семи лет назад

Алексей Олейник (Фото: страница прокурора в Facebook)

Генпрокурор Андрей Костин уволил с должности руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Алексея Олейника после скандала с поддельной инвалидностью. Как сообщают в Офисе генпрокурора, Олейник написал заявление по собственному желанию.

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16 октября главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов заявил, что почти все прокуроры Хмельницкой области оказались "инвалидами второй группы", и опубликовал 49 имен. Они получили такое заключение, по словам журналиста, согласно решению главного врача Медико-социальной экспертной комиссии Татьяны Крупы, подозреваемой в незаконном обогащении.

Олейник, находившийся на первом месте в списке Бутусова, пытался оправдаться в сети. На своей странице в Facebook он написал, что обнародованная информация "не в полной мере соответствует действительности". Глава прокуратуры заявил, что испытывает проблемы со здоровьем уже почти 20 лет.

"Лично я испытываю проблемы со здоровьем. В 2005 году получил травму на рабочем месте, изучая материалы уголовного производства. Группу получил в 2017 году еще задолго до назначения на должность", — написал он, добавив, что инвалидность не мешает его работе.

Он добавил, что вопрос о его группе инвалидности рассматривался во время профессиональной аттестации, также поднимался в 2020 году нардепом Галиной Третьяковой и был предметом расследования "центральных правоохранительных органов".

Сейчас продолжается служебное расследование, инициированное Офисом генпрокурора, относительно факта получения групп инвалидности прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры и других аналогичных учреждений.