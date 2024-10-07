Главе Хмельницкой МСЭК дали содержание под стражей – альтернатива 500 млн грн залога

Фото: Екатерина Галко / Эспрессо

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертной комиссии Татьяне Крупе, сообщил Офис генерального прокурора.

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Чиновнице избрали меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога в 500 млн грн.

В пресс-службе Офиса генпрокурора сообщили LIGA.net, что на такой мере настаивал прокурор в своем ходатайстве — и суд полностью его удовлетворил.

В СИЗО Крупа будет находиться 60 суток – то есть до 3 декабря, если меру пресечения не продлит суд.