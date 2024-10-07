Главе Хмельницкой МСЭК дали содержание под стражей – альтернатива 500 млн грн залога
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения руководительнице Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертной комиссии Татьяне Крупе, сообщил Офис генерального прокурора.
Чиновнице избрали меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога в 500 млн грн.
В пресс-службе Офиса генпрокурора сообщили LIGA.net, что на такой мере настаивал прокурор в своем ходатайстве — и суд полностью его удовлетворил.
В СИЗО Крупа будет находиться 60 суток – то есть до 3 декабря, если меру пресечения не продлит суд.
- Ранее, 3 и 4 октября, прошли обыски в доме главы Хмельницкой МСЭК и ее родственников – там нашли почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Уже 5 октября глава МСЭК была задержана и получила подозрение в незаконном обогащении. В случае доказательства вины чиновница может получить до 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Хмельницкая облорганизация Слуги народа заявила, что инициирует отзыв чиновницы с депутатской должности.
- По факту обысков правоохранители заявляли и о разоблачении сына чиновницы, являющегося начальником главного управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области. Пока о подозрении ему не сообщали.