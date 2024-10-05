Задержание главы МСЭК Хмельнитчины – Слуга народа хочет отозвать чиновницу из депутатства

Поддержать такое решение должны не менее 400 человек на собрании избирателей

Фото: ДБР

Хмельницкая областная организация Слуги народа заявила, что инициирует отзыв с депутатской должности главы региональной медико-социальной экспертной комиссии, которую подозревают в незаконном обогащении.

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По закону, решение об отзыве по народной инициативе должно состояться на собрании избирателей – поддержать его должны не менее 400 человек.

Татьяна Крупа, главный врач МСЭК Хмельницкой области, является депутатом областного совета – входит во фракцию "слуг" и избиралась от этой же партии.

В облсовете Крупа является членом постоянной комиссии по здравоохранению и социальной политике, образованию, науке, культуре, религии, молодежи и спорту.

Областная организация СН утверждает, что женщина не является членом партии.