Задержание главы МСЭК Хмельнитчины – Слуга народа хочет отозвать чиновницу из депутатства
Хмельницкая областная организация Слуги народа заявила, что инициирует отзыв с депутатской должности главы региональной медико-социальной экспертной комиссии, которую подозревают в незаконном обогащении.
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По закону, решение об отзыве по народной инициативе должно состояться на собрании избирателей – поддержать его должны не менее 400 человек.
Татьяна Крупа, главный врач МСЭК Хмельницкой области, является депутатом областного совета – входит во фракцию "слуг" и избиралась от этой же партии.
В облсовете Крупа является членом постоянной комиссии по здравоохранению и социальной политике, образованию, науке, культуре, религии, молодежи и спорту.
Областная организация СН утверждает, что женщина не является членом партии.
- Ранее, 3 и 4 октября, прошли обыски в доме чиновницы и ее родственников – там обнаружили почти $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, сфальсифицированные медицинские документы и списки уклонистов с фамилиями и фиктивными диагнозами.
- Уже 5 октября глава МСЭК была задержана и получила подозрение в незаконном обогащении. В случае доказательства вины чиновница может получить до 10 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества.
- По факту обысков правоохранители заявляли и о разоблачении сына должностного лица, являющегося начальником главного управления Пенсионного фонда в Хмельницкой области. Пока о подозрении ему не сообщали.