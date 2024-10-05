ДБР: Глава хмельницкой МСЭК, у которой нашли миллионы, получила подозрение

Женщина может оказаться до 10 лет за решеткой и потерять все свое состояние в случае доказательства вины

Обыски у Татьяны Крупы (Фото: ГБР)

Руководительница Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и депутат от Слуги народа Татьяна Крупа задержана и получила подозрение в незаконном обогащении. Об этом сообщили в Госбюро расследований.

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Решается вопрос о взятии ее под стражу. В случае доказательства вины глава МСЭК может оказаться за решеткой до 10 лет с конфискацией всего имущества.

Женщина подозревается в организации незаконного оформления инвалидности мужчинам, которые пытаются избежать военной службы. Во время обысков 3 и 4 октября в доме Крупы и ее родственников было обнаружено около $6 млн в разной валюте, а на ее рабочем месте обнаружили $100 000, поддельные медицинские документы и списки так называемых "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Деньги в доме главы МСЭК были буквально повсюду, говорят следователи: в шкафах, ящиках, нишах. Во время обыска женщина пыталась избавиться от части средств, выбросив две сумки с $500 000 через окно. Также следователи установили, что ее семья владеет немалым состоянием: 30 объектов недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, девять элитных авто, гостинично-ресторанный комплекс в Хмельницком, а также недвижимость в Австрии, Испании и Турции.

Все это состояние она не внесла в свою ежегодную декларацию, сообщили в ГБР.