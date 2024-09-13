ГБР: Чиновница из Волыни помогла вывезти в Польшу более 30 уклонистов

Правоохранительнице грозит до семи лет тюрьмы

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении правоохранительнице из Волыни: по его данным, женщина помогала преступной группе переправлять в Польшу мужчин призывного возраста – и всего так "вывезли" более 30 уклонистов.

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ГБР пишет, что участники группы искали клиентов в социальных сетях, а стоимость услуг составляла $3500.

Ведомство описывает схему так: мужчин доставляли в пограничный пункт пропуска на Волыни – потом чиновница не вносила данные о них в автоматизированную систему, и благодаря этому те беспрепятственно выезжали за пределы Украины.

Правоохранители заявили, что по такой схеме в 2022 году в Польшу выехали более 30 мужчин.

Фигурантке сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу по предварительному сговору группой лиц.

Ей грозит до семи лет тюрьмы.

Также в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемой и отстранении ее от занимаемой должности.

Продолжается расследование, чтобы установить круг лиц, причастных к этой схеме, заключает ГБР.

11 сентября СБУ сообщила о задержании бывшего заместителя главы Волынской областной военной администрации: по данным следствия, она зарабатывала на схеме с уклонистами.

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