Национальная полиция сообщила, что в Тернопольской области ликвидирована коррупционная схема для уклонистов - задержаны служащие районного территориального центра комплектования. Утверждается, что за месяц они зарабатывали $100 000 – $150 000.

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Фигуранты – чиновники одного из районных ТЦК области. Объемы заработка на схеме полицейские оценивают в $100 000 – $150 000 в месяць.

Нацпол пишет: при содействии руководства Министерства обороны и ВСУ правоохранители получили информацию, что служащие ТЦК наживаются на лицах, уклоняющихся от мобилизации.

Фото: Нацполиция

Ведомство отмечает, что каждая такая услуга имела свою цену – и суммы колебались от $1000 до $15 000:

→ $2000 просили за обновление военно-учетных данных, проставление соответствующего штрихкода во временном удостоверении и перспективу избежать мобилизации;

→ в $5000 – $15 000 оценивалось влияние на членов военно-врачебной комиссии, чтобы те списали человека с военной службы;

→ столько же стоила "помощь" в переводе из боевых частей в тыл с перспективой уволиться из армии.

По данным следствия, организатору схемы помогали пятеро сообщников.

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Начальник областной полиции Сергей Зюбаненко добавил: фигуранты создавали искусственные препятствия в получении документов тем, кто имел законное право на отсрочку, а также мобилизовали таких людей, чтобы поднимать собственные показатели эффективности.

Затем таких лиц за деньги увольняли со службы – Нацпол пишет, что так "помогли" почти 150 людям.

Также при содействии обладминистрации правоохранители выяснили, что чиновникам ТЦК помогали и гражданские лица – и сейчас устанавливаются все причастные.

Полицейские сообщили, что в Тернопольской и Львовской областях вместе со спецназовцами КОРД провели 38 обысков: найдено и изъято около $100 000, 80 000 евро, 2 млн грн, служебная документация, компьютерная техника и другие доказательства.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Организатору схемы сообщили о подозрении прямо во время совещания в Тернопольской обладминистрации – на нем с руководителями ТЦК обсуждали организацию и проведение мобилизации человеческих и транспортных ресурсов.

Чиновника подозревают в принятии предложения, обещания или получении взятки (неправомерной выгоды) в большом размере. По этой статье фигуранту грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией.

Другой фигурант, которого следствие считает сообщником, может получить от трех до восьми лет также с конфискацией. Его подозревают в принятии предложения, обещания или получении взятки для себя или другого человека за влияние на принятие решения чиновником, что связано с требованием такой неправомерной выгоды.

Также решается вопрос о подозрении возможному организатору и еще пяти фигурантам по этим же статьям, но уже в составе преступной группы.

Досудебное расследование продолжается.

Фото: Нацполиция

ГБР сообщило о подозрении бывшему военному и работнику медицинского учреждения, которые, по версии следствия, подделывали документы с целью дальнейшего увольнения военнослужащих со службы.

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