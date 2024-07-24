ГБР разоблачило схему выдачи военным фиктивных справок для увольнения со службы

Задержанный (Фото: Государственное бюро расследований)

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему военному и работнику медицинского учреждения, которые, по версии следствия, подделывали документы с целью дальнейшего увольнения военнослужащих со службы. Об этом сообщили ГБР и Офис генерального прокурора.

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По данным ГБР, экс-военный и работник Центра первичной медико-санитарной помощи №3 Каменского городского совета за 80 000 грн выдавали военнослужащим сфальсифицированные справки о наличии инвалидности у их близких родственников, якобы нуждавшихся в уходе, что является основанием для увольнения со службы.

По версии следствия, "услугами" воспользовалось по меньшей мере 18 мобилизованных. 12 из них уже уволены с военной службы. Они также получили предусмотренные законодательством выплаты при увольнении со службы на общую сумму около 500 000 грн. Еще шесть военнослужащих подали фиктивные документы и ждали увольнения.

В ходе обысков правоохранители обнаружили факт изготовления около 150 фальшивых справок, изъято более 30 поддельных печатей различных медицинских учреждений.

Организаторы схемы получили подозрения в подделке официальных документов и пособничестве в уклонении от военной службы. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

12 мужчинам сообщено о подозрении в уклонении от военной службы путем подделки документов, мошенническом завладении государственными средствами. Еще шесть – в покушении на уклонение от военной службы путем подделки документов и покушении на мошенническое завладение государственными средствами.

В ГБР отметили, что пятеро военных, подавших фальшивые документы на рассмотрение командования для увольнения, добровольно решили продлить службу. В их отношении может быть рассмотрен вопрос о назначении наказания, не связанного с лишением свободы.

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

Фото: Офис генерального прокурора

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