СБУ заявила о задержании блогера, призвавшего к вооруженному сопротивлению мобилизации

Задержанный (Фото: Служба безопасности Украины)

Служба безопасности Украины задержала известного блогера, который, по версии следствия, призывал к вооруженному сопротивлению мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Собеседник LIGA.net в правоохранительных органах рассказал, что речь идет о Жане Новосельцеве.

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По данным спецслужбы, экс-ведущий популярных телепроектов, а сейчас известный блогер, распространяющий прокремлевские нарративы, был одним из организаторов группы. К информационно-подрывной деятельности в пользу России он привлек еще семь человек. Среди них – псевдоэксперты, администраторы интернет-сообществ и специалисты по видеомонтажу, заявили в СБУ.

По версии следствия, злоумышленники призывали к вооруженному сопротивлению сотрудникам Территориальных центров комплектования и социальной поддержки и правоохранителям, а также распространяли фейки об украинских защитниках.

Для этого они создали собственную сеть каналов и страниц в YouTube, Telegram и Facebook с общей аудиторией более 600 000 пользователей. На этих интернет-ресурсах злоумышленники проводили стримы и публиковали сообщения с видеосюжетами, в которых инструктировали о силовых методах уклонения от призыва.

Также они создали сайт, где "сливали" персональные данные украинских военных и правоохранителей. Для прикрытия подрывной деятельности участники группировки выдавали себя за журналистов, используя удостоверение незарегистрированных изданий.

В настоящее время задержаны два организатора группировки: блогер и один из псевдоэкспертов. Им сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Кроме того, по этой же статье квалифицированы преступные действия еще двух псевдоэкспертов интернет-сети.

Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы. В ходе обысков по местам их проживания обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступлений. Решается вопрос о сообщении о подозрении всем остальным участникам группировки.

Фото: Служба безопасности Украины

Фото: Служба безопасности Украины

4 июня СБУ задержала мужчину, который по указанию ФСБ России готовил подрывы авто работников ТЦК в Запорожье.

14 июня стало известно, что администратора Telegram-канала Supernova+ отправили под стражу на два месяца, его подозревают в распространении информации о расположении или перемещении военной техники.

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