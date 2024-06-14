Автор Telegram-канала Supernova+ арестован за распространение данных о перемещении техники

Ему грозит до восьми лет лишения свободы

Иллюстративное фото: Depositphotos

Администратора Telegram-канала Supernova+ отправили под стражу на два месяца, его подозревают в распространении информации о расположении или перемещении военной техники. Об этом говорится в постановлении Жовтневого районного суда Запорожья.

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Ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

В постановлении суда говорится, что в январе в Telegram-канале подозреваемым было опубликовано видео, на котором зафиксировано расположение самоходной артиллерийской установки Archer.

Кроме того, по данным следствия, он распространил видео, на котором зафиксированы линии фортификационных сооружений, а также обнародовал фото и видео, на которых зафиксировано направление в Украину из других государств бронетранспортеров, боевых машин пехоты Bradley и гаубиц М777 через польско-украинскую границу.

Жовтневый районный суд Запорожья удовлетворил ходатайство следователя Службы безопасности Украины относительно меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей до 4 августа.

Telegram-канал Supernova+ имеет более 138 000 подписчиков. С 5 июня новые материалы там не размещаются.

4 июня СБУ задержала мужчину, который по указанию ФСБ России готовил взрывы авто работников ТЦК в Запорожье.

11 июня СБУ сообщила о задержании двух братьев, которые, по версии следствия, планировали предоставить врагу геолокации передислоцированных заводов оборонно-промышленного комплекса Запорожья для нанесения ракетных ударов.

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