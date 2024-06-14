СБУ задержала чиновника Хмельницкого горсовета – подозревают в работе на ФСБ
Правоохранители задержали руководителя одного из отделов Хмельницкого городского совета – его подозревают в сотрудничестве с российской Федеральной службой безопасности. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генпрокурора.
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По данным собеседника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Руслане, но фамилию отказался называть.
Как выяснило следствие, чиновник по указанию россиян собирал информацию о пунктах дислокации и местах проживания украинских военнослужащих на территории региона.
Больше всего Россию интересовали разведданные о подразделениях СБУ и Сил специальных операций ВСУ, отметили правоохранители.
В то же время мужчина пытался выявить адреса производства украинских беспилотников, которые отправляют на фронт. По данным СБУ, россияне планировали использовать эту информацию для подготовки ракетных ударов, а также возможных диверсий и терактов.
Правоохранители задержали чиновника с поличным, когда он прямо из рабочего кабинета пытался передать разведданные России.
Как установило расследование, мужчина попал в поле зрения ФСБ во время своей учебы в 1990-х годах в Московском техническом университете имени Баумана. Уже после начала полномасштабного вторжения с ним связался кадровый сотрудник спецслужбы и привлек чиновника к разведывательно-подрывной деятельности против Украины.
Они поддерживали коммуникацию через анонимные чаты в мессенджерах. Так, в течение мая-июня 2024 года чиновник, имея доступ к соответствующим информационным базам, передавал сведения военного характера. За свою деятельность подозреваемый получал денежное вознаграждение.
Следователи объявили задержанному подозрение по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас он находится под стражей – чиновнику грозит пожизненное заключение.
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