СБУ затримала чиновника Хмельницької міськради – підозрюють у роботі на ФСБ

Найбільше Росію цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ, зазначили правоохоронці

Фото: СБУ

Правоохоронці затримали керівника одного із відділів Хмельницької міської ради – його підозрюють у співпраці з російською Федеральною службою безпеки. Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генпрокурора.

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За даними співрозмовника LIGA.net у правоохоронних органах, мова йде про Руслана, але прізвище відмовився називати.

Фото: джерело

Як зʼясувало слідство, посадовець за вказівкою росіян збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на території регіону.

Найбільше Росію цікавили розвіддані про підрозділи СБУ та Сил спеціальних операцій ЗСУ, зазначили правоохоронці.

Водночас чоловік намагався виявити адреси виробництва українських безпілотників, які відправляють на фронт. За даними СБУ, росіяни планували використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів, а також можливих диверсій і терактів.

Правоохоронці затримали чиновника на гарячому, коли він прямо з робочого кабінету намагався передати розвіддані Росії.

Як встановило розслідування, чоловік потрапив у поле зору ФСБ під час свого навчання у 1990-х роках у Московському технічному університеті імені Баумана. Вже після початку повномасштабного вторгнення з ним зв’язався кадровий працівник спецслужби й залучив чиновника до розвідувально-підривної діяльності проти України.

Вони підтримували комунікацію через анонімні чати в месенджерах. Так, протягом травня-червня 2024 року посадовець, маючи доступ до відповідних інформаційних баз, передавав відомості військового характеру. За свою діяльність підозрюваний отримував грошову винагороду.

Слідчі оголосили затриманому підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою – чиновнику загрожує довічне ув’язнення.