Россия официально признала второй удар "Орешником" по Украине
Минобороны РФ заявило об ударе по Украине баллистической ракетой "Орешник" якобы в ответ на "атаку" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина, которой на самом деле не было.
Военное ведомство государства-агрессора заявило, что в ночь на 9 января был нанесен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины".
Минобороны РФ цинично заявило, что "цели удара достигнуты": якобы поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, а также энергетической инфраструктуры.
На самом же деле россияне убили четырех человек в Киеве и ранили еще десятки, в том числе медиков, нанеся повторный удар во время спасательной операции. В столице перебои со светом, водоснабжением и отоплением.
Во Львове – удар по объекту критической инфраструктуры. Именно здесь государство-агрессор применило баллистическую ракету, двигавшуюся со скоростью около 13 000 км/ч – вероятно, "Орешник".
До этого было одно подтвержденное использование россиянами "Орешника" против Украины – в ноябре 2024 года. Тогда оккупанты ударили по Днепру, запустив ракету из Астраханской области.
В декабре 2025-го беларуский диктатор Александр Лукашенко хвастался, что РФ якобы заканчивает перемещение "Орешника" в Беларусь. Однако, как утверждает Defense Express, большая часть Украины находится за пределами поражения ракеты из этой локации.
- 29 декабря 2025-го Лавров заявил, что украинские дроны якобы пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Зеленский назвал это ложью и объяснил: Россия распространила фейк, чтобы иметь "почву" для новых ударов по столице, в частности по государственным зданиям.
- В тот же день Трамп заявил, что Путин рассказал ему о якобы атаке на его резиденцию. Президент США сказал, что "это нехорошо".
- СВР заявила, что Россия проводит информационную операцию для срыва договоренностей, достигнутых между Зеленским и Трампом.
- По данным WSJ, чиновники США в сфере нацбезопасности заявили 31 декабря, что Украина не нацеливалась на Путина или на одну из его резиденций во время недавнего удара беспилотниками, ставя под сомнение утверждения Москвы.
- 5 января 2026-го Трамп уже говорил, что не верит в "атаку" на резиденцию Путина.
