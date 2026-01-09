Россия официально признала второй удар "Орешником" по Украине

Минобороны РФ заявило о применении против Украины "Орешника" – якобы в ответ на придуманную государством-агрессором "атаку на резиденцию Путина"

Минобороны РФ заявило об ударе по Украине баллистической ракетой "Орешник" якобы в ответ на "атаку" на резиденцию российского диктатора Владимира Путина, которой на самом деле не было.

Военное ведомство государства-агрессора заявило, что в ночь на 9 января был нанесен "массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины".

Минобороны РФ цинично заявило, что "цели удара достигнуты": якобы поражены объекты производства беспилотных летательных аппаратов, а также энергетической инфраструктуры.

На самом же деле россияне убили четырех человек в Киеве и ранили еще десятки, в том числе медиков, нанеся повторный удар во время спасательной операции. В столице перебои со светом, водоснабжением и отоплением.

Во Львове – удар по объекту критической инфраструктуры. Именно здесь государство-агрессор применило баллистическую ракету, двигавшуюся со скоростью около 13 000 км/ч – вероятно, "Орешник".

СПРАВКА "Орешник" – это российская баллистическая ракета промежуточной дальности, оснащенная шестью боевыми частями, каждая из которых содержит суббоеприпасы. Минимальная дальность полета ракеты – 700 км, а максимальная – 5500 км.



До этого было одно подтвержденное использование россиянами "Орешника" против Украины – в ноябре 2024 года. Тогда оккупанты ударили по Днепру, запустив ракету



В декабре 2025-го беларуский диктатор Александр Лукашенко хвастался, что РФ якобы заканчивает перемещение "Орешника" в Беларусь. Однако, как утверждает Defense Express, большая часть Украины находится за пределами поражения ракеты из этой локации.