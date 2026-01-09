Подтверждений насчет "Орешника" во Львове нет, но ракета двигалась со скоростью 13 000 км/ч

Ночью россияне атаковали баллистикой Львов, распространяется версия об "Орешнике", однако пока специалисты изучают все элементы средства поражения

В ночь на 9 января Россия атаковала Львов ракетой, однако пока нет подтверждений, что это был "Орешник". Об этом сообщило Воздушное командование "Запад".

Удар произошел в 23:47 8 января. Журналистка LIGA.net во Львове сообщила, что было слышно около пяти мощных взрывов. В сети начала распространяться версия о якобы ударе "Орешником".

Мэр города Андрей Садовый сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры, но отметил, что пока неизвестно, был ли это "Орешник" – информацию предоставят военные.

Обошлось без жертв и раненых, гражданские объекты и жилые дома города тоже не пострадали.

Воздушные силы сообщили, что Россия использовала для атаки ракету, которая двигалась со скоростью около 13 000 км/ч по баллистической траектории ("Орешник" может развивать скорость более 12 300 км/ч. – Ред.)

"Тип ракеты, которой российские агрессоры атаковали город, будет установлен после изучения всех ее элементов", – подчеркнули военные.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий ночью сообщил, что были проведены лабораторные исследования на месте ракетной атаки во Львове. Радиационный фон в пределах нормы, превышение уровня вредных веществ в воздухе не обнаружили.

Специалисты устанавливают характер поражения.

Было одно подтвержденное использование россиянами "Орешника" против Украины – в ноябре 2024 года. Тогда оккупанты ударили по Днепру, запустив ракету



В декабре 2025-го беларуский диктатор Александр Лукашенко хвастался, что РФ якобы заканчивает перемещение "Орешника" в Беларусь. Однако, как утверждает Defense Express, большая часть Украины находится за пределами поражения ракеты из этой локации.