Подтверждений насчет "Орешника" во Львове нет, но ракета двигалась со скоростью 13 000 км/ч
В ночь на 9 января Россия атаковала Львов ракетой, однако пока нет подтверждений, что это был "Орешник". Об этом сообщило Воздушное командование "Запад".
Удар произошел в 23:47 8 января. Журналистка LIGA.net во Львове сообщила, что было слышно около пяти мощных взрывов. В сети начала распространяться версия о якобы ударе "Орешником".
Мэр города Андрей Садовый сообщил об ударе по объекту критической инфраструктуры, но отметил, что пока неизвестно, был ли это "Орешник" – информацию предоставят военные.
Обошлось без жертв и раненых, гражданские объекты и жилые дома города тоже не пострадали.
Воздушные силы сообщили, что Россия использовала для атаки ракету, которая двигалась со скоростью около 13 000 км/ч по баллистической траектории ("Орешник" может развивать скорость более 12 300 км/ч. – Ред.)
"Тип ракеты, которой российские агрессоры атаковали город, будет установлен после изучения всех ее элементов", – подчеркнули военные.
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий ночью сообщил, что были проведены лабораторные исследования на месте ракетной атаки во Львове. Радиационный фон в пределах нормы, превышение уровня вредных веществ в воздухе не обнаружили.
Специалисты устанавливают характер поражения.
Было одно подтвержденное использование россиянами "Орешника" против Украины – в ноябре 2024 года. Тогда оккупанты ударили по Днепру, запустив ракету из Астраханской области.
В декабре 2025-го беларуский диктатор Александр Лукашенко хвастался, что РФ якобы заканчивает перемещение "Орешника" в Беларусь. Однако, как утверждает Defense Express, большая часть Украины находится за пределами поражения ракеты из этой локации.
- Зеленский предупреждал о вероятном российском массированном ударе ночью 9 января. А посольство США в Киеве предупредило своих граждан о "потенциально серьезном воздушном нападении" в ближайшие дни.
- Кроме Львова, под ударом ночью был Киев – там есть погибшие и десятки пострадавших.
