Киев пережил комбинированную атаку: есть погибшие и раненые. В городе перебои со светом и водой

Из-за российской массированной атаки есть жертвы и десятки пострадавших. В некоторых районах столицы есть перебои с водо- и электроснабжением

Фото: ГСЧС

В результате российской массированной комбинированной атаки на Киев по состоянию на утро погибли по меньшей мере три человека, до двух десятков человек пострадали. Об этом сообщили Госслужба по чрезвычайным ситуациям и мэр столицы Виталий Кличко.

ГСЧС сообщает о трех погибших и 18 травмированных, среди которых пятеро спасателей.

В то же время Кличко написал о четырех погибших и 19 пострадавших, 14 из которых в больнице. По его данным, среди погибших один медик, еще четверо медработников пострадали.

Есть повреждения критической инфраструктуры. В некоторых районах города перебои с электроснабжением и водой.

В Дарницком районе во дворе жилого дома упал беспилотник. Частично поврежден одноэтажный магазин и остекление окон рядом расположенной девятиэтажки.

Также в результате попадания обломков БпЛА произошло возгорание в двух жилых домах и гаражах.

В Деснянском районе в результате попадания БпЛА в крышу 18-этажного дома возникло возгорание. Также пожар произошел в пятиэтажном жилом доме. Еще в одной пятиэтажке возникло задымление в подъезде.

Кроме того, в Деснянском районе повреждены территория торгового центра и санатория.

В Днепровском районе обломки БпЛА упали на крышу одноэтажного нежилого здания. Также в результате падения обломков дрона возгорание произошло в 16-этажном и в девятиэтажном домах. Взрывной волной частично разрушена крыша трехэтажного жилого дома. Кроме того, в Днепровском районе обломки упали на детскую площадку и возле трамвайного депо.

В Печерском районе в результате падения обломков БпЛА произошло частичное разрушение фасада девятиэтажки. Также повреждено нежилое многоэтажное здание.

ОБНОВЛЕНО В 07:27. Спасатели сообщают об уже четырех погибших и 22 пострадавших, среди них пятеро спасателей.

32 человека удалось спасти. Продолжаются работы на местах атак в Днепровском и Дарницком районах столицы.

В то же время, Нацполиция пишет о 24 пострадавших, среди них: работники ГСЧС и трое медиков, работавших на месте происшествия в Дарницком районе в то время, когда произошел повторный обстрел.