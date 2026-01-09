Во Львове и Киеве прогремели взрывы. Есть пожары и повреждена критическая инфраструктура

В полночь над столицей фиксировали около 15 дронов, работала ПВО

Атака дронов (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Поздно вечером 8 января во Львове и Киеве прогремели взрывы. Столицу атакуют дроны, а о цели в направлении запада Воздушные Силы не предупреждали.

Городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Сейчас власти выясняют, были ли это прилеты и в каком районе.

Перед этим в сети распространялась информация о том, что Россия может якобы атаковать баллистической ракетой средней дальности "Орешник", однако никакого официального подтверждения этому нет.

А мэр Киева Виталий Кличко предупредил об около 15 дронах над столицей, работает противовоздушная оборона. В Дарницком районе БпЛА упал во дворе жилого дома, в результате чего частично поврежден магазин рядом с домом. Пожаров и пострадавших нет.

Председатель Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что в регионе атаке подвергся объект критической инфраструктуры. Детали обещал сообщить позже.

А начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил о возгорании в нежилом здании Днепровского района столицы и двух пожарах в Печерском районе: нескольких авто и в жилом доме.