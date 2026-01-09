У Львові та Києві пролунали вибухи. Є пожежі, пошкоджено критичну інфраструктуру

Атака дронів (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Пізно ввечері 8 січня у Львові та Києві пролунали вибухи. Столицю атакують дрони, а про ціль у напрямку заходу Повітряні сили не попереджали.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що в місті під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Наразі влада з'ясовує, чи були це прильоти і в якому районі.

Перед цим у мережі ширилася інформація про те, що Росія може нібито атакувати балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік", однак жодного офіційного підтвердження цьому немає.

А мер Києва Віталій Кличко попередив про близько 15 дронів над столицею, працює протиповітряна оборона. У Дарницькому районі БпЛА впав у дворі житлового будинку, внаслідок чого частково пошкоджено магазин поруч із будинком. Пожежі та потерпілих немає.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що в регіоні атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури. Деталі обіцяв повідомити згодом.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про займання у нежитловій будівлі Дніпровського району столиці та дві пожежі у Печерському районі: кількох авто та у житловому будинку.