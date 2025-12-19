Россия заканчивает перемещение "Орешника" в Беларусь, а санкций Запада все еще нет – Зеленский

Ракета РС-26 "Рубеж", экспериментальным вариантом которой является "Орешник" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россия завершает размещение комплекса баллистических ракет средней дальности "Орешник" в Беларуси, что является угрозой для Европы, однако партнеры все еще не ввели санкции насчет производства этого вооружения. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с польским коллегой Каролем Навроцким в Варшаве.

