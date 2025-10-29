ГУР: Россия может разместить "Орешник" в Беларуси уже до конца 2025 года

Размещение российского вооружения в Беларуси может представлять угрозу не только для Украины, но и для Европы, заявили в разведке

Ракета РС-26 "Рубеж", экспериментальным вариантом которой является "Орешник" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Москва и Минск имеют договоренности о размещении комплексов с баллистическими ракетами средней дальности "Орешник" в Беларуси – предварительно, это произойдет уже до конца 2025 года. Об этом на запрос LIGA.net сообщили в Главном управлении разведки.

"Сейчас между РФ и Беларусью есть договоренности по размещению мобильных грунтовых ракетных комплексов с БРСД "Орешник" на территории Беларуси. По предварительным данным, указанные комплексы будут размещены на территории Могилевской области, РБ до конца 2025 года", – говорится в документе.

Согласно оценкам ГУР, размещение этого вооружения в Беларуси может повысить уровень военной угрозы не только для Украины, но и для Европы, поскольку расчетные характеристики "Орешника" дают россиянам возможность поражать объекты не только на всей украинской территории, но и на большей части континента.

Новость дополняется...