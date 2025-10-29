Испытания Россией подводного аппарата "Посейдон" – попытка запугать Запад, говорят в ЦПД

В Центре отметили, что после санкций США Путин начал давить на союзников Украины "непобедимым" оружием

Активист в маске Путина и с ядерной бомбой (Фото: ЕРА/OMER MESSINGER)

Испытания Россией нового ядерного беспилотника "Посейдон" и ракеты "Буревестник" – это попытка Кремля запугать союзников Украины. Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.

29 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что 28 октября якобы состоялись испытания безэкипажного подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой, по размеру меньшего атомного реактора подводной лодки. По его словам, они были успешными и это является "началом новой военной эпохи".

Диктатор заявил, что этот ядерный ректор запускается "за минуты и секунды" в отличие от обычного, который запускается "в течение часов и недель".

В ЦПД отметили, что подобные заявления в России начали звучать именно после введения новых санкций США в отношении российских компаний "Роснефть" и "Лукойл".

"Пугалки Путина о "непобедимом" оружии – попытка психологического давления на Запад. Москва пытается запугать союзников Украины, в частности США, замедлить военную помощь и заставить мир принять выгодные ей условия окончания войны", – говорится в заявлении.

В Центре считают, что санкции настолько "прижали" Путина, что он начал вспоминать все советские и российские ракеты, пытаясь запугать мир ядерным оружием, которое РФ "все равно не сможет применить".

"Угрозы Кремля свидетельствуют не о силе – это реакция на растущую изоляцию, экономическое давление и страх перед неизбежными последствиями собственной агрессии", – резюмировали в ЦПД.