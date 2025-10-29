Випробування Росією підводного апарата "Посейдон" – це спроба залякати Захід, кажуть у ЦПД
Випробування Росією нового ядерного безпілотника "Посейдон" та ракети "Буревестник" – це спроба Кремля залякати союзників України. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації.
29 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що 28 жовтня нібито відбулися випробування безекіпажного підводного виробу "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою, за розміром меншою, ніж атомний реактор підводного човна. За його словами, вони були успішними й це є "початком нової військової епохи".
Диктатор заявив, що цей ядерний ректор запускається "за хвилини і секунди" на відміну від звичайного, який запускається "протягом годин та тижнів".
У ЦПД зазначили, що подібні заяви в Росії почали лунати саме після запровадження нових санкцій США щодо російських компаній "Роснєфть" та "Лукойл".
"Лякалки Путіна про "непереможну" зброю – спроба психологічного тиску на Захід. Москва намагається залякати союзників України, зокрема США, сповільнити військову допомогу та змусити світ прийняти вигідні їй умови закінчення війни", – йдеться у заяві.
У Центрі вважають, що санкції настільки "притисли" Путіна, що він почав згадувати всі радянські та російські ракети, намагаючись залякати світ ядерною зброєю, яку РФ "все одно не зможе застосувати".
"Погрози Кремля свідчать не про силу – це реакція на все більшу ізоляцію, економічний тиск і страх перед неминучими наслідками власної агресії", – резюмували в ЦПД.
- 22 жовтня Росія провела "ядерні навчання" та запустила, зокрема, ракету "Ярс" по полігону на кордоні зі США.
- 26 жовтня в Генштабі РФ повідомили Путіну, що 21 жовтня Росія випробувала крилату ракету "Буревестник" з ядерною енергетичною установкою, яка нібито пролетіла 14 000 км за 15 годин. Трамп відреагував на це і заявив, що краще б Росія зайнялася завершенням війни проти України.
Коментарі (0)