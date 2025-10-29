Випробування Росією підводного апарата "Посейдон" – це спроба залякати Захід, кажуть у ЦПД

У Центрі зазначили, що після санкцій США Путін почав тиснути на союзників України "непереможною" зброєю

Активіст у масці Путіна та з ядерною бомбою (Фото: ЕРА/OMER MESSINGER)

Випробування Росією нового ядерного безпілотника "Посейдон" та ракети "Буревестник" – це спроба Кремля залякати союзників України. Про це заявили в Центрі протидії дезінформації.

29 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив, що 28 жовтня нібито відбулися випробування безекіпажного підводного виробу "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою, за розміром меншою, ніж атомний реактор підводного човна. За його словами, вони були успішними й це є "початком нової військової епохи".

Диктатор заявив, що цей ядерний ректор запускається "за хвилини і секунди" на відміну від звичайного, який запускається "протягом годин та тижнів".

У ЦПД зазначили, що подібні заяви в Росії почали лунати саме після запровадження нових санкцій США щодо російських компаній "Роснєфть" та "Лукойл".

"Лякалки Путіна про "непереможну" зброю – спроба психологічного тиску на Захід. Москва намагається залякати союзників України, зокрема США, сповільнити військову допомогу та змусити світ прийняти вигідні їй умови закінчення війни", – йдеться у заяві.

У Центрі вважають, що санкції настільки "притисли" Путіна, що він почав згадувати всі радянські та російські ракети, намагаючись залякати світ ядерною зброєю, яку РФ "все одно не зможе застосувати".

"Погрози Кремля свідчать не про силу – це реакція на все більшу ізоляцію, економічний тиск і страх перед неминучими наслідками власної агресії", – резюмували в ЦПД.