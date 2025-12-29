Якщо не вийде – "доведеться далі воювати і помирати". Заяви Трампа і Зеленського: тезово

Україна і США домовились і далі працювати над мирним планом. Трамп вірить, що Путін нібито хоче припинення війни

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: ОП)

Президент США Дональд Трамп і його український колега Володимир Зеленський провели закриту зустріч у розширеному складі, вона тривала понад дві години. Після цього вони провели телефонну розмову із європейськими лідерами, а потім поспілкувались із представниками медіа.

Трамп заявив, що зустріч була "на чудовому рівні" і про "дуже великий прогрес". Також перед зустріччю із Зеленським Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним – її він теж оцінив позитивно.

За словами Зеленського, 20-пунктний план на 90% погоджено. Гарантії безпеки від США – на 100%, гарантії від США та Європи – 90%, військовий вимір – 100%. "План процвітання" фіналізується.

Водночас президент США сказав, що загалом план фіналізовано на 95%.

Українська й американська сторони домовились працювати далі над мирним планом – за словами Зеленського, наразі триває робота над шістьма документами.

"Сподіваюся, що в січні будуть рішення по всіх шести документах, про які я згадував раніше, ми продовжимо працювати в цьому напрямку. Вони (представники переговорних груп. – Ред.) знають, що їм потрібно робити далі", – сказав український президент.

Трамп зазначив, що "ці робочі групи також потім будуть працювати і з Росією, бо працювати з Росією самим толку немає".

На думку президента США, допрацювати проблемні питання може вдатися за декілька тижнів, однак "якщо дуже затягнеться це питання, то нічого з нього не вийде". Він не виключає, що, "можливо, якийсь пункт не вийде узгодити, і через нього все розвалиться".

Трампа запитали, чи погоджується Путін припинити вогонь на час референдуму в Україні.

"Ні, не на припинення вогню… Путін не хоче опинитися в ситуації, коли він зупинить вогонь, а потім знову треба буде його починати. Я це розумію. Але я думаю, що ми знайдемо шлях для вирішення", – відповів він.

Трамп також заявив, що Росія нібито буде допомагати у відбудові України у разі завершення війни і що вона "хоче бачити Україну успішною, хоча це звучить дивно".

На думку президента США, "погані люди багато чого вигадали", і це нібито не дозволяло домовитися з Росією про завершення війни.

Що стосується Донбасу, Трамп сказав, що погодженої позиції наразі немає, однак прогрес нібито очевидний: "Ми ще не цілком розв’язали це питання, але ми дуже близько. Це складна тема, одна з найскладніших".

Він наголосив, що Росія наполягає на власному баченні щодо Донбасу, однак переговорний процес нібито рухається в правильному напрямку. Він припустив, що протягом найближчих кількох місяців це питання може бути врегульоване.

Трампа також запитали про контроль над Запорізькою АЕС.

"Ми обговорили це сьогодні, тривало обговорили. Насправді станція може почати працювати, ми обговорювали це питання з Путіним <...> Путін зараз працює з Україною, щоб запустити її. Він хоче, щоб вона працювала. Там зараз нема ударів ракетами, нема ударів бомбами, це правда <...> І зараз Україна і Росія разом працюють, щоб запустити ЗАЕС. Тобто коли він не бомбить ЗАЕС – це вже великий крок", – сказав президент США.

Також Трампа запитали про можливість його приїзду до України.

"У мене немає проблем із тим, щоб це зробити <...> Ми це не передбачаємо – щоби укласти цю угоду, немає потреби у моєму приїзді", – сказав він, однак повідомив, що його запрошували виступити в українському парламенті.

Трамп припустив, що це, "ймовірно, допоможе", проте чіткої відповіді щодо можливості свого візиту не дав.

Також президент США вкотре заявив, що вірить в те, що Путін нібито хоче миру – навіть попри постійні обстріли з боку РФ.

Наприкінці спілкування з медіа Трампа запитали, що відбудеться, якщо не вдасться досягнути угоди, на що той відповів: "Ну значить доведеться далі воювати і помирати. Це погано. Але якщо нічого не вийде – значить війна триватиме, смерті триватимуть. А ми не хочемо, щоб це було. Президент Путін не хоче, щоб це було".