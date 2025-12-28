Зустріч Трампа і Зеленського завершена. Говорили понад дві години
Євгенія Мазур
Спеціальна кореспондентка LIGA.net
У резиденції Мар-а-Лаго заврешилась закрита зустріч президентів України та США у розширеному складі. Вона тривала понад дві години.
Зараз сторони проводять відеоконференцію з лідерами Європи, повідомляє Corriere della Sera.
Окрім Зеленського, до складу української делегації увійшли:
- перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця;
- очільник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов;
- секретар РНБО Рустем Умєров;
- радник Офісу президента Олександр Бевз;
- міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев;
- посолка України в США Ольга Стефанішина.
Американську сторону на переговорах, зокрема, представляють:
- держсекретар США Марко Рубіо;
- спецпосланник Дональда Трампа Стівен Віткофф;
- міністр оборони Піт Гегсет;
- голова апарату Білого дому Сьюзі Вайлс;
- зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Раніше планувалось, що під час зустрічі президенти обговорять гарантії безпеки, ймовірний обмін територіями, а також можливість управління Запорізькою АЕС за участі України, Росії та США.
- Перед початком зустрічі Зеленський наголосив, що "план також включає значні економічні плюси для України, відновлення України, бо потенційно це дасть змогу швидкому подальшому розвитку".
Коментарі (0)