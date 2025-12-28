Зустріч Трампа і Зеленського завершена. Говорили понад дві години

Зараз почалась розмова з європейськими лідерами

Трамп і Зеленський під час попередної зустрічі у США (Фото: EPA)

У резиденції Мар-а-Лаго заврешилась закрита зустріч президентів України та США у розширеному складі. Вона тривала понад дві години.

Зараз сторони проводять відеоконференцію з лідерами Європи, повідомляє Corriere della Sera.

Окрім Зеленського, до складу української делегації увійшли:

перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця;

очільник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов;

секретар РНБО Рустем Умєров;

радник Офісу президента Олександр Бевз;

міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев;

посолка України в США Ольга Стефанішина.

Американську сторону на переговорах, зокрема, представляють:

Раніше планувалось, що під час зустрічі президенти обговорять гарантії безпеки, ймовірний обмін територіями, а також можливість управління Запорізькою АЕС за участі України, Росії та США.