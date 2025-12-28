Зустріч Трампа і Зеленського завершена. Говорили понад дві години
Трамп і Зеленський під час попередної зустрічі у США (Фото: EPA)

У резиденції Мар-а-Лаго заврешилась закрита зустріч президентів України та США у розширеному складі. Вона тривала понад дві години.

Зараз сторони проводять відеоконференцію з лідерами Європи, повідомляє Corriere della Sera.

Окрім Зеленського, до складу української делегації увійшли:

Американську сторону на переговорах, зокрема, представляють:

Раніше планувалось, що під час зустрічі президенти обговорять гарантії безпеки, ймовірний обмін територіями, а також можливість управління Запорізькою АЕС за участі України, Росії та США. 

  • Перед початком зустрічі Зеленський наголосив, що "план також включає значні економічні плюси для України, відновлення України, бо потенційно це дасть змогу швидкому подальшому розвитку". 
Читайте також
Скандал у Білому домі. Чому у Трампа – "характер алкоголіка", а Путін "хоче всю Україну"
дональд трампВолодимир Зеленськиймирні переговори