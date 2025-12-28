Встреча Трампа и Зеленского завершена. Говорили более двух часов
Трамп и Зеленский во время предыдущей встречи в США (Фото: EPA)

В резиденции Мар-а-Лаго состоялась закрытая встреча президентов Украины и США в расширенном составе. Она длилась более двух часов.

Сейчас стороны проводят видеоконференцию с лидерами Европы, сообщает Corriere della Sera.

Кроме Зеленского, в состав украинской делегации вошли:

Американскую сторону на переговорах, в частности, представляют:

Ранее планировалось, что во время встречи президенты обсудят гарантии безопасности, вероятный обмен территориями, а также возможность управления Запорожской АЭС с участием Украины, России и США.

  • Перед началом встречи Зеленский отметил, что "план также включает значительные экономические плюсы для Украины, восстановление Украины, потому что потенциально это позволит быстрому дальнейшему развитию".
Читайте также
Скандал в Белом доме. Почему у Трампа – "характер алкоголика", а Путин "хочет всю Украину"
Владимир Зеленскийдональд трампМирные переговоры