Встреча Трампа и Зеленского завершена. Говорили более двух часов
В резиденции Мар-а-Лаго состоялась закрытая встреча президентов Украины и США в расширенном составе. Она длилась более двух часов.
Сейчас стороны проводят видеоконференцию с лидерами Европы, сообщает Corriere della Sera.
Кроме Зеленского, в состав украинской делегации вошли:
- первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица;
- глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов;
- секретарь СНБО Рустем Умеров;
- советник Офиса президента Александр Бевз;
- министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев;
- посол Украины в США Ольга Стефанишина.
Американскую сторону на переговорах, в частности, представляют:
- госсекретарь США Марко Рубио;
- спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф;
- министр обороны Пит Хэгсет;
- глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс;
- зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Ранее планировалось, что во время встречи президенты обсудят гарантии безопасности, вероятный обмен территориями, а также возможность управления Запорожской АЭС с участием Украины, России и США.
- Перед началом встречи Зеленский отметил, что "план также включает значительные экономические плюсы для Украины, восстановление Украины, потому что потенциально это позволит быстрому дальнейшему развитию".
