Встреча Трампа и Зеленского завершена. Говорили более двух часов

Сейчас начался разговор с европейскими лидерами

Трамп и Зеленский во время предыдущей встречи в США (Фото: EPA)

В резиденции Мар-а-Лаго состоялась закрытая встреча президентов Украины и США в расширенном составе. Она длилась более двух часов.

Сейчас стороны проводят видеоконференцию с лидерами Европы, сообщает Corriere della Sera.

Кроме Зеленского, в состав украинской делегации вошли:

первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица;

глава Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов;

секретарь СНБО Рустем Умеров;

советник Офиса президента Александр Бевз;

министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев;

посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Американскую сторону на переговорах, в частности, представляют:

Ранее планировалось, что во время встречи президенты обсудят гарантии безопасности, вероятный обмен территориями, а также возможность управления Запорожской АЭС с участием Украины, России и США.