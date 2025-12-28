Зеленский: 90% плана было согласовано

Большинство из 20 пунктов мирного плана были согласованы перед началом встречи Трампа с Зеленским

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

План из 20 пунктов, который обсуждался представителями Украины и США, на 90% был согласован. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного подхода к прессе перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом в Майами.

"На 90% наши две команды выполнили эту работу в обеспечении этого плана. Этот план также включает значительные экономические плюсы для Украины, восстановление Украины, потому что потенциально это позволит быстрому дальнейшему развитию. Для Украины это будет большой экономической сделкой", – сказал Зеленский.

По его словам, стороны в течение последних месяцев продвинулись вперед в переговорах. Он также подчеркнул, что Европа прилагает огромные усилия к переговорному процессу.

"Наши команды работают, как запланировано, над финансовыми аспектами восстановления и дальнейшими планами, ведь это очень важно для стратегического дальнейшего продвижения пошагово. Завершения войны, обеспечения мира и всех дальнейших шагов", – сказал Зеленский.