Зеленский: 90% плана было согласовано
План из 20 пунктов, который обсуждался представителями Украины и США, на 90% был согласован. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместного подхода к прессе перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом в Майами.
"На 90% наши две команды выполнили эту работу в обеспечении этого плана. Этот план также включает значительные экономические плюсы для Украины, восстановление Украины, потому что потенциально это позволит быстрому дальнейшему развитию. Для Украины это будет большой экономической сделкой", – сказал Зеленский.
По его словам, стороны в течение последних месяцев продвинулись вперед в переговорах. Он также подчеркнул, что Европа прилагает огромные усилия к переговорному процессу.
"Наши команды работают, как запланировано, над финансовыми аспектами восстановления и дальнейшими планами, ведь это очень важно для стратегического дальнейшего продвижения пошагово. Завершения войны, обеспечения мира и всех дальнейших шагов", – сказал Зеленский.
- 28 декабря во Флориде началась встреча президентов Зеленского и Трампа. Они обсудят гарантии безопасности, возможный обмен территориями, а также возможность управления Запорожской АЭС с участием Украины, России и США.
- Непосредственно перед прибытием украинской делегации Трамп более часа говорил с российским диктатором Владимиром Путиным. После завершения встречи с Зеленским они должны снова созвониться.
Комментарии (0)