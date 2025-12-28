Зеленський: 90% плану було узгоджено

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

План із 20 пунктів, який обговорювався представниками України та США, на 90% був узгоджений. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільного підходу до преси перед переговорами з президентом США Дональдом Трампом у Маямі.

"На 90% наші дві команди виконали цю роботу у забезпеченні цього плану. Цей план також включає значні економічні плюси для України, відновлення України, бо потенційно це дасть змогу швидкому подальшому розвитку. Для України це буде великою економічною угодою", – сказав Зеленський.

За його словами, сторони протягом останніх місяців просунулися вперед у переговорах. Він також наголосив, що Європа докладає величезних зусиль до переговорного процесу.

"Наші команди працюють, як заплановано, над фінансовими аспектами відновлення і подальшими планами, адже це дуже важливо для стратегічного подальшого просування покроково. Завершення війни, забезпечення миру і всіх подальших кроків", – сказав Зеленський.