Росія атакувала Київ: на лівому березі перебої зі світлом і водою, є постраждалий

Київ, лівий берег (Фото – Depositphotos)

У ніч проти 20 січня Росія атакувала ударними безпілотниками Київ, через що у столиці є перебої зі світлом та водою. Про це повідомили мер Віталій Кличко і Київська міська державна адміністрація.

Кличко повідомив про одного постраждалого у Дніпровському районі, на місце виїхали медики.

Згодом він написав про влучання у Дніпровському районі у нежитлові будівлі. Також є повідомлення про падіння БпЛА на відкритій території. Там загорілись автівки.

На лівому березі столиці виникли перебої зі світлом і водопостачанням. Обʼєкти соціальної інфраструктури переведено на автономний режим живлення.

Також У Києві через складну енергетичну ситуацію внаслідок обстрілу зі змінами курсують поїзди метро.

Рух поїздів на червоній лінії розпочинається між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна". Інтервал руху – 4:30-5:00 хв.

Для перевезення пасажирів з лівого на правий берег після завершення тривоги курсуватимуть два поїзди між станціями "Лівобережна" – "Арсенальна" з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням. Орієнтовний інтервал руху – близько 20-25 хв.

Повз станції "Гідропарк" і "Дніпро" поїзди курсуватимуть без зупинок.

Рух поїздів на зеленій лінії під час повітряної тривоги розпочинається між станціями "Сирець" – "Видубичі" (інтервал – близько 07:00 хв), між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" (інтервал – 10:00 хв).

Рух поїздів на синій лінії – без змін.