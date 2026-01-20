Росія атакувала Київ: на лівому березі перебої зі світлом і водою, є постраждалий

Росія атакувала Київ: на лівому березі перебої зі світлом і водою, є постраждалийдоповнено
У ніч проти 20 січня Росія атакувала ударними безпілотниками Київ, через що у столиці є перебої зі світлом та водою. Про це повідомили мер Віталій Кличко і Київська міська державна адміністрація.
Кличко повідомив про одного постраждалого у Дніпровському районі, на місце виїхали медики.
Згодом він написав про влучання у Дніпровському районі у нежитлові будівлі. Також є повідомлення про падіння БпЛА на відкритій території. Там загорілись автівки.
На лівому березі столиці виникли перебої зі світлом і водопостачанням. Обʼєкти соціальної інфраструктури переведено на автономний режим живлення.
Також У Києві через складну енергетичну ситуацію внаслідок обстрілу зі змінами курсують поїзди метро.
Рух поїздів на червоній лінії розпочинається між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна". Інтервал руху – 4:30-5:00 хв.
Для перевезення пасажирів з лівого на правий берег після завершення тривоги курсуватимуть два поїзди між станціями "Лівобережна" – "Арсенальна" з урахуванням поточної ситуації з електропостачанням. Орієнтовний інтервал руху – близько 20-25 хв.
Повз станції "Гідропарк" і "Дніпро" поїзди курсуватимуть без зупинок.
Рух поїздів на зеленій лінії під час повітряної тривоги розпочинається між станціями "Сирець" – "Видубичі" (інтервал – близько 07:00 хв), між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" (інтервал – 10:00 хв).
Рух поїздів на синій лінії – без змін.
Коментарі (0)