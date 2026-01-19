"Звертайте увагу на всі повітряні тривоги". Зеленський попередив про загрозу масованого удару РФ
Президент Володимир Зеленський попередив про загрозу нового масштабного російського обстрілу. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.
Він зауважив, що цими днями "треба бути й надалі дуже уважними", оскільки Москва підготувалася до масованого удару й очікує моменту, щоб його завдати.
"Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей", – додав Зеленський.
Також увечері 19 січня перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив генеральному директору Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелю Гроссі, що Москва готує чергову масовану атаку проти енергетики України.
Зокрема, зауважив український чиновник, можливі удари по об'єктах і мережах, які обслуговують атомні електростанції. Раніше, 17 січня, про таку загрозу повідомляло Головне управління розвідки, а міністр закордонних справ Андрій Сибіга зауважував, що Київ інформує партнерів стосовно таких планів й попереджає їх про "потенційно катастрофічні наслідки".
- Зранку 19 січня росіяни атакували критичну інфраструктуру в Харкові, через що були значні пошкодження. Удень окупанти атакували місто КАБами, є жертва.
- Росія четверту добу поспіль майже безперервно атакує Запоріжжя дронами. Через ранковий удар місцева влада попередила про ймовірні перебої з водою і світлом.
- Також вночі ворог вдарив по Одесі та області – без світла залишилось 30 000 родин. Під атакою були енергетика й газова інфраструктура.
