"Звертайте увагу на всі повітряні тривоги". Зеленський попередив про загрозу масованого удару РФ

Глава України повідомив, що РФ підготувалась до нової атаки й очікує моменту для неї

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський попередив про загрозу нового масштабного російського обстрілу. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні.

Він зауважив, що цими днями "треба бути й надалі дуже уважними", оскільки Москва підготувалася до масованого удару й очікує моменту, щоб його завдати.

"Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей", – додав Зеленський.

Також увечері 19 січня перший віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив генеральному директору Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелю Гроссі, що Москва готує чергову масовану атаку проти енергетики України.

Зокрема, зауважив український чиновник, можливі удари по об'єктах і мережах, які обслуговують атомні електростанції. Раніше, 17 січня, про таку загрозу повідомляло Головне управління розвідки, а міністр закордонних справ Андрій Сибіга зауважував, що Київ інформує партнерів стосовно таких планів й попереджає їх про "потенційно катастрофічні наслідки".