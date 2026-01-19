Четверта доба атак. Росія знову вдарила по Запоріжжю: можуть бути перебої з водою і світлом
Росія вже четверту добу майже безперервно атакує Запоріжжя ударними безпілотниками. Зранку 19 січня окупанти завдали чергового удару по місту. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону й на сторінці в Telegram.
"На жаль, четверту добу й обласний центр знаходиться майже під цілодобовою атакою "шахедів". У нас черговий антирекорд – вісім годин безперервно тривав сигнал повітряної тривоги. Ворог намагається атакувати як цивільну інфраструктуру, так і енергетичну", – розповів Федоров.
У Telegram він написав про вибухи о 09:18, а згодом підтвердив, що росіяни завдали удару по обласному центру. Попередньо без постраждалих, проте в окремих районах можуть бути перебої з водою та електропостачанням.
- У ніч проти 17 січня росіяни атакували дронами об'єкт інфраструктури у Запоріжжі. На ньому виникла пожежа.
- 18 січня внаслідок атак БпЛА у Запорізькому районі було поранено двох людей. У двох багатоквартирних будинках Запоріжжя вибито вікна внаслідок падіння дрона.
