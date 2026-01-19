Четверта доба атак. Росія знову вдарила по Запоріжжю: можуть бути перебої з водою і світлом

Запоріжжя (Ілюстративний скриншот)

Росія вже четверту добу майже безперервно атакує Запоріжжя ударними безпілотниками. Зранку 19 січня окупанти завдали чергового удару по місту. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров в ефірі телемарафону й на сторінці в Telegram.

"На жаль, четверту добу й обласний центр знаходиться майже під цілодобовою атакою "шахедів". У нас черговий антирекорд – вісім годин безперервно тривав сигнал повітряної тривоги. Ворог намагається атакувати як цивільну інфраструктуру, так і енергетичну", – розповів Федоров.

У Telegram він написав про вибухи о 09:18, а згодом підтвердив, що росіяни завдали удару по обласному центру. Попередньо без постраждалих, проте в окремих районах можуть бути перебої з водою та електропостачанням.