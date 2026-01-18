Третю добу росіяни безперестанку б’ють по Запоріжжю та району: є постраждалі та руйнування

Іван Федоров (Фото: Запорізька ОВА)

Третю добу поспіль окупаційна армія завдає ударів по Запоріжжю та району, 18 січня постраждали дві людини. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, вже третю добу Росія безперестанку тероризує Запоріжжя та район. Росіяни намагаються виснажити мешканців області постійними тривогами та атаками.

У неділю, 18 січня, внаслідок атак БпЛА у Запорізькому районі поранено двох людей. Травми отримали 86-річна жінка та 79-річний чоловік. Крім цього, пошкоджено будинки, нежитлові споруди та об’єкти інфраструктури.

У двох багатоквартирних будинках Запоріжжя вибито вікна внаслідок падіння російського безпілотника.

Федоров уточнив, що на місцях ударів працюють усі служби, постраждалим надається необхідна допомога.