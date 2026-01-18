Росія атакувала Харків і Суми: загинула жінка, серед поранених семирічна дитина – фото

Окупанти обстріляли Україну, під атакою опинились Суми та Харків

Атака на Суми (Фото: ДСНС / Telegram)

У ніч проти 18 січня російські війська атакували Україну. У Харкові внаслідок удару "шахеда" загинула жінка, у Сумах четверо постраждалих, серед яких семирічна дитина. Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов і Держслужба з надзвичайних ситуацій України.

У Харкові "шахед" вгатив по приватному будинку в Холодногірському районі, внаслідок удару двоє людей постраждало, загинула жінка. На місці виникла пожежа.

Ворог завдав авіаційного удару по Сумах, постраждало три жінки і дитина – їх передали медикам. Також пошкоджено щонайменше 15 житлових будинків.

Атака на Суми (Фото: ДСНС)

Результати атаки на Суми (Фото: ДСНС)

Наслідки атаки на Суми (Фото: ДСНС)