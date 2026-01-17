"Пошкодження дуже значні". Росіяни атакували енергооб'єкт у Харкові

Вечірній Харків (Ілюстративний скриншот)

Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури у Харкові – завдано "дуже значних" пошкоджень, є постраждалі. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, окупанти атакували об'єкт в Індустріальному районі. Станом на 16:40 відомо про трьох постраждалих.

"Пошкодження дуже значні – і це не той випадок, коли "трохи підлатали й поїхали далі". Мова про серйозні удари по системі, яка тримає місто в теплі й зі світлом", – наголосив Терехов.

Він зазначив, що з кожним подібним російським обстрілом все важче дається централізоване подання опалення та світла.

"Бо енергетика зараз у дуже важкому стані: резерви – не безкінечні, навантаження – пікове, а будь-яке нове пошкодження одразу "з’їдає" можливості для стабілізації. Треба розуміти просту річ: коли критична інфраструктура б’ється знову і знову, система не встигає повноцінно відновлюватися – вона постійно працює на межі, і будь-який наступний удар може означати, що утримувати стабільну подачу стане ще складніше, а відновлення – довшим і важчим", – пояснив мер.

Він додав, що влада "все одно" продовжує працювати.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що через удари у Харкові "складно з електрикою" для більш ніж 400 000 людей.