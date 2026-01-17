"Повреждения очень значительные". Россияне атаковали энергообъект в Харькове
Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове – нанесены "очень значительные" повреждения, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
По его словам, оккупанты атаковали объект в Индустриальном районе. По состоянию на 16:40 известно о трех пострадавших.
"Повреждения очень значительные – и это не тот случай, когда "немного подлатали и поехали дальше". Речь о серьезных ударах по системе, которая держит город в тепле и со светом", – подчеркнул Терехов.
Он отметил, что с каждым подобным российским обстрелом все труднее дается централизованная подача отопления и света.
"Потому что энергетика сейчас в очень тяжелом состоянии: резервы – не бесконечные, нагрузка – пиковая, а любое новое повреждение сразу "съедает" возможности для стабилизации. Надо понимать простую вещь: когда критическая инфраструктура бьется снова и снова, система не успевает полноценно восстанавливаться – она постоянно работает на пределе, и любой следующий удар может означать, что удерживать стабильную подачу станет еще сложнее, а восстановление – длиннее и тяжелее", – пояснил мэр.
Он добавил, что власть "все равно" продолжает работать.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за ударов в Харькове "сложно с электричеством" для более чем 400 000 человек.
- 15 января оккупанты уничтожили большой энергообъект в Харькове. Тогда глава государства сообщал, что из-за этой атаки 400 000 жителей остались без отопления и света.
