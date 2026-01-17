"Повреждения очень значительные". Россияне атаковали энергообъект в Харькове

Вечерний Харьков (Иллюстративный скриншот)

Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Харькове – нанесены "очень значительные" повреждения, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, оккупанты атаковали объект в Индустриальном районе. По состоянию на 16:40 известно о трех пострадавших.

Читайте также Продажи аккумуляторов LiFePO4 растут. Стоит ли переплачивать за них во время блэкаутов

"Повреждения очень значительные – и это не тот случай, когда "немного подлатали и поехали дальше". Речь о серьезных ударах по системе, которая держит город в тепле и со светом", – подчеркнул Терехов.

Он отметил, что с каждым подобным российским обстрелом все труднее дается централизованная подача отопления и света.

"Потому что энергетика сейчас в очень тяжелом состоянии: резервы – не бесконечные, нагрузка – пиковая, а любое новое повреждение сразу "съедает" возможности для стабилизации. Надо понимать простую вещь: когда критическая инфраструктура бьется снова и снова, система не успевает полноценно восстанавливаться – она постоянно работает на пределе, и любой следующий удар может означать, что удерживать стабильную подачу станет еще сложнее, а восстановление – длиннее и тяжелее", – пояснил мэр.

Он добавил, что власть "все равно" продолжает работать.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за ударов в Харькове "сложно с электричеством" для более чем 400 000 человек.