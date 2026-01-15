Вечірній Харків (Ілюстративний скриншот з 2021 року)

Росіяни знищили великий енергооб'єкт у Харкові, написав міський голова Ігор Терехов.

"Ворог зруйнував великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці – аварійні служби та профільні фахівці. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації", – повідомив він.

За його словами, влада вела підготовку до "різних сценаріїв" і наразі "діє чітко й відповідально".

Інші подробиці поки що невідомі.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух трьох швидкісних цілей росіян на Харків о 14:38, 14:57 і 15:02.

О 14:43 мер написав про удари окупантів по передмістю Харкова.