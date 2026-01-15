Росіяни знищили великий енергооб'єкт у Харкові
Артем Джеріпа
Редактор новин LIGA.net
Росіяни знищили великий енергооб'єкт у Харкові, написав міський голова Ігор Терехов.
"Ворог зруйнував великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці – аварійні служби та профільні фахівці. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати керованість ситуації", – повідомив він.
За його словами, влада вела підготовку до "різних сценаріїв" і наразі "діє чітко й відповідально".
Інші подробиці поки що невідомі.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух трьох швидкісних цілей росіян на Харків о 14:38, 14:57 і 15:02.
О 14:43 мер написав про удари окупантів по передмістю Харкова.
- 15 січня президент Зеленський повідомив, що ситуація у Києві з енергетикою й теплопостачанням після атак РФ залишається складною, процеси у столиці куруватиме Кабінет міністрів.
- Про відсутність тепла, води або електрики тепер можна повідомити на лінію 112.
