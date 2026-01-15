Зеленський: Ситуація в Києві особливо складна, уряд бере її розв'язання на свій контроль

Уряд виправлятиме те, що в столиці не встигла зробити місцева влада. Також в роботі запити щодо інших міст

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Ситуація у Києві з енергетикою та теплопостачанням станом на 15 січня залишається складною. Уряд куруватиме процеси в столиці, щоб швидше подолати наслідки атак, повідомив президент Володимир Зеленський.

Він провів спеціальний енергетичний селектор.

"Особливо складна ситуація в Києві – час міською владою втрачено, і зараз на рівні уряду виправлятиметься те, що не було зроблено на рівні міста. Вже сформовано штаб для столиці, що постійно діє, його робота куруватиметься на урядовому рівні. Очікую від місцевої влади повної співпраці та взаємодії", – повідомив президент.

Він також зазначив, що 15 січня будуть рішення щодо послаблення комендантської години. У містах збільшать мережі пунктів підтримки та обігріву, а також посилять їхню перевірку. Щодо Києва – окрема робота. За словами президента, столичні пункти підтримки потребують посилення.

Зеленський наголосив: протягом дня уряд має забезпечити необхідні рішення, щоб спростити та збільшити імпорт електроенергії як для державних компаній, так і для приватної сфери. Президент очікує також негайного спрощення регуляцій для підключення в мережу додаткового обладнання.

Окрім цього, уряд взяв у роботу запити від Дніпропетровської області щодо ситуацій в Дніпрі, Кривому Розі та інших громадах регіону. Зеленський доручив окремо опрацювати запити та ситуацію у Чернігівській області.

"Окремо обговорили ситуацію в Бориспільському та Броварському районах Київщини. Непроста ситуація на Сумщині – стараємося допомогти. На вечір сьогодні очікую доповідей щодо виконання тих речей, які визначені", – наголосив президент.