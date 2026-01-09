Частина Києва без опалення після обстрілу. Змінено рух поїздів метро, запущено автобуси
У Києві через масовану російську атаку на критичну інфраструктуру виникли перебої зі світлом, теплопостачанням і гарячою водою. Є також зміни в роботі міського транспорту, повідомила Київська міська державна адміністрація.

Опалення відсутнє або подається на понижених параметрах у Деснянському, Печерському районах, у частинах Голосіївського, Дарницького, Дніпровського, Оболонського, Подільського, Солом’янського та Шевченківського районів.

Через складну енергетичну ситуацію поїзди метро на "червоній" лінії курсують зі змінами.

Рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Арсенальна". Інтервал руху – 3:30-3:45 хв.

Рух поїздів на відкритій ділянці між станціями "Дніпро" – "Лісова" тимчасово призупинено через відсутність електроживлення.

Рух поїздів на "синій" та "зеленій" лініях – без змін.

Через порушення в роботі енергосистеми на лівому березі столиці організовано рух дублювальних автобусних маршрутів.

За тролейбусними маршрутами:

→ 29-ТР – "Дарницька площа – зал. станція "Зеніт";
→ 30-ТР – "вул. Милославська – вул. Кадетський Гай";
→ 31-ТР – "вул. Милославська – ст. м. "Лук'янівська";
→ 37-ТР – "вул. Милославська – ст. м. "Лісова";
→ 43-ТР – "Кібцентр – Дарницька площа";
→ 47-ТР – "вул. Милославська – ст. м. "Мінська";
→ 50-КР – "вул. Милославська – Дарницька площа";
→ 50-ТР – "вул. Милославська – ст. м. "Либідська".

За трамвайними маршрутами:

→ 22-Т – "просп. Воскресенський – ЗЗБК";
→ 27-Т – "вул. Милославська – ст. м. Позняки";
→ 28-Т – "вул. Милославська – ст. м. Лісова";
→ 29-Т – "ст. м. "Бориспільська" – ст. м. Лісова".

Затримується рух тролейбусів № 1, 11, 12, 14, 15, 38, 43 на просп. Науки, бульв. Миколи Міхновського, ст. м. "Либідська", бульв. Лесі Українки через відсутність напруги контактної мережі.

  • Через масовану комбіновану атаку росіян у Києві є загиблі й десятки постраждалих.
  • Також уночі росіяни вдарили по Львову: мережею шириться версія, що це нібито був "Орєшнік". Військові поки не підтверджують, проте вказують, що ракета рухалась зі швидкістю 13 000 км/год.
