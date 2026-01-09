Часть Киева без отопления после обстрела. Изменено движение поездов метро, запущены автобусы
В Киеве из-за массированной российской атаки на критическую инфраструктуру возникли перебои со светом, теплоснабжением и горячей водой. Есть также изменения в работе городского транспорта, сообщила Киевская городская государственная администрация.
Отопление отсутствует или подается на пониженных параметрах в Деснянском, Печерском районах, в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.
Из-за сложной энергетической ситуации поезда метро на "красной" линии курсируют с изменениями.
Движение поездов осуществляется между станциями "Академгородок" – "Арсенальная". Интервал движения – 3:30-3:45 мин.
Движение поездов на открытом участке между станциями "Днепр" – "Лесная" временно приостановлено из-за отсутствия электропитания.
Движение поездов на "синей" и "зеленой" линиях – без изменений.
Из-за нарушений в работе энергосистемы на левом берегу столицы организовано движение дублирующих автобусных маршрутов.
По троллейбусным маршрутам:
→ 29-ТР – "Дарницкая площадь – зал. станция "Зенит";
→ 30-ТР – "ул. Милославская – ул. Кадетский Гай";
→ 31-ТР – "ул. Милославская – ст. м. "Лукьяновская";
→ 37-ТР – "ул. Милославская – ст. м. "Лесная";
→ 43-ТР – "Кибцентр – Дарницкая площадь";
→ 47-ТР – "ул. Милославская – ст. м. "Минская";
→ 50-КР – "ул. Милославская – Дарницкая площадь";
→ 50-ТР – "ул. Милославская – ст. м. "Лыбедская".
По трамвайным маршрутам:
→ 22-Т – "просп. Воскресенский – ЗЗБК";
→ 27-Т – "ул. Милославская – ст. м. "Позняки";
→ 28-Т – "ул. Милославская – ст. м. "Лесная";
→ 29-Т – "ст. м. "Бориспольская" – ст. м. "Лесная".
Задерживается движение троллейбусов № 1, 11, 12, 14, 15, 38, 43 на просп. Науки, бульв. Николая Михновского, ст. м. "Лыбедская", бульв. Леси Украинки из-за отсутствия напряжения контактной сети.
- Из-за массированной комбинированной атаки россиян в Киеве есть погибшие и десятки пострадавших.
- Также ночью россияне ударили по Львову: в сети распространяется версия, что это якобы был "Орешник". Военные пока не подтверждают, однако указывают, что ракета двигалась со скоростью 13 000 км/ч.
