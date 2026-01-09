Підтверджень щодо "Орєшніка" у Львові немає, але ракета рухалась зі швидкістю 13 000 км/год

Уночі росіяни атакували балістикою Львів, шириться версія про "Орєшнік", проте поки фахівці вивчають всі елементи засобу ураження

"Орєшнік" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 9 січня Росія атакувала Львів ракетою, проте наразі немає підтверджень, що це був "Орєшнік". Про це повідомило Повітряне командування "Захід".

Удар стався о 23:47 8 січня. Журналістка LIGA.net у Львові повідомила, що було чути близько п'яти потужних вибухів. Мережею почала ширитись версія про нібито удар "Орєшніком".

Мер міста Андрій Садовий повідомив про удар по об’єкту критичної інфраструктури, але наголосив, що наразі невідомо, чи був це "Орєшнік" – інформацію нададуть військові.

Минулося без жертв і поранених, цивільні об’єкти та житлові будинки міста теж не постраждали.

Повітряні сили повідомили, що Росія використала для атаки ракету, що рухалася зі швидкістю близько 13 000 км/год балістичною траєкторією ("Орєшнік" може розвивати швидкість понад 12 300 км/год. – Ред.)

"Тип ракети, якою російські агресори атакували місто, буде встановлено після вивчення всіх її елементів", – наголосили військові.

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький уночі повідомив, що було проведено лабораторні дослідження на місці ракетної атаки у Львові. Радіаційний фон у межах норми, перевищення рівня шкідливих речовин у повітрі не виявили.

Фахівці встановлюють характер ураження.

ДОВІДКА "Орєшнік" – це російська балістична ракета проміжної дальності, оснащена шістьма бойовими частинами, кожна з яких містить суббоєприпаси. Мінімальна дальність польоту ракети – 700 км, а максимальна – 5500 км.



Було одне підтверджене використання росіянами "Орєшніка" проти України – у листопаді 2024 року. Тоді окупанти вдарили по Дніпру, запустивши ракету



