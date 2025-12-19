Росія закінчує переміщення "Орєшніка" до Білорусі, а санкцій Заходу все ще немає – Зеленський

Глава України поставив "достатньо логічне питання" США і партнерам, чи не можуть вони тиснути на Москву щодо "Орєшніка" у Білорусі

Ракета РС-26 "Рубіж", експериментальним варіантом якої є "Орєшнік" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росія завершує переміщення "Орєшніка" до Білорусі – ці балістичні ракети середньої дальності становлять загрозу для Європи, однак партнери все ще не запровадили санкції стосовно їх виробництва. Про це розповів президент Володимир Зеленський під час пресконференції з польським колегою Каролем Навроцьким у Варшаві.

"Завершується переміщення "Орєшніка" на територію Білорусі. Ми розуміємо, де це буде, де буде розміщення. Ми інформацію передаємо нашим партнерам. Думаю, партнери самі можуть оцінити цю загрозу і зрозуміти, як їм на це реагувати", – сказав керівник України.

Зеленський акцентував, що раніше Україна Європу та США про те, що Росія розміщуватиме "Орєшнік" на білоруській території, І що Київ показував партнерам дальність, на яку буде здатний діяти цей комплекс.

"Це загроза багатьом європейським країнам, включаючи Польщу, Німеччину і інші [...] Ми їм це показували. "Орєшнік" дронами збити неможливо на сьогодні. Вони [росіяни] використовували "Орєшнік" по території України. Ми розуміємо, як з цим боротися", – додав президент.

ДОВІДКА. Як українська воєнна розвідка зазначала Як українська воєнна розвідка зазначала LIGA.net , "Орєшнік" має дальність до 5500 кілометрів, а швидкість – понад 5 махів або 6000 км/год ( детальніше тут ).

Він також розповів, що Україна просила партнерів застосувати санкції проти компаній (що знаходяться як у Європі, так і на інших континентах), котрі через треті країни продають компоненти, які підходять до "Орєшніка".

"Без цих компонентів Росія розвивати виробництво "Орєшніка" просто не може. Я не бачу цих введених санкцій, якщо чесно, поки що. Вважаємо, що Росія буде продовжувати виробляти "Орєшнік". Слава Богу, багато його вона ще не спроможна виробляти, які б закиди не робила. Ми розуміємо кількість їх [такого виготовленого озброєння], але тим не менше вони [росіяни] це роблять не просто так", – сказав Зеленський.

Президент зауважив, що має "достатньо логічне питання": якщо США та інші партнери України здійснюють багато дипломатичних зусиль щодо закінчення війни, то чи можуть вони так само тиснути на Москву, щоб вона не розміщувала таке озброєння ближче до Європи, до кордонів з Польщею.

"Я вважаю, що треба цим займатися. В іншому випадку складно зрозуміти, а чому [якщо] Росія атакує американські системи протиповітряної оборони на території України, чому тоді партнери не роблять висновки щодо загроз на території Білорусі, якими якими керувати буде Російська Федерація?", – запитав глава держави.

У цьому контексті він нагадав, що у першу ніч повномасштабного вторгнення РФ "ракети, які вбивали наших людей, летіли на територію нашої держави [у тому числі] з Білорусі".

Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що "Орєшнік" нібито перебуває у Білорусі з 17 грудня й заступає на бойове чергування.

Наприкінці жовтня, Головне управління розвідки підтвердило LIGA.net, що Москва та Мінськ мають домовленості про розміщення "Орєшніку" у Білорусі.

Розвідка вказувала, що, попередньо, це станеться у Могильовській області вже до кінця 2025 року.

Того ж місяця глава Служби безпеки України Василь Малюк заявляв, що влітку 2023 року українські захисники знищили один "Орєшнік" на території Росії.